Mirandola, terremotato muore in un container: aspettava casa dal 2012

Ha combattuto per 4 anni contro la burocrazia, ma alla fine Giuseppe Scannavini, pensionato 83enne originario di Mortizzuolo di Mirandola, si è arreso alla malattia e alla morte. Voleva rientrare nella sua abitazione, quella casa dalla quale è dovuto fuggire dopo il terremoto del 2012, ma tra promesse mancate e cavilli burocratici ha aspettato invano per mesi. Un cancro fulminante se l'è portato via qualche settimana fa, in un container di fortuna nel quale era stato "parcheggiato" con la sua famiglia. Ora, a difendere quel sogno restano il figlio 42enne e la moglie 71enne Ivana, che non perdona: "Si è ammalato per il dolore"