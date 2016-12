Milano, Volante della polizia finisce tra due tram in fase di sorpasso davanti alla Scala

Brutto incidente stradale, fortunatamente senza feriti, davanti al Teatro alla Scala di Milano: protagonista dello schianto l'equipaggio di una Volante della polizia che, in fase di sorpasso lungo via Manzoni, è rimasta incastrata tra due tram, provenienti da direzioni opposte. Le lamiere dell'auto si sono accartocciate come fossero di carta e i due mezzi pubblici sono usciti dalle rotaie.

L'incidente ha immediatamente bloccato il traffico e paralizzato la zona più centrale di Milano. Sono intervenute le gru dei vigili del fuoco per liberare l'area e rimettere i tram deragliati sui binari. Tanti i curiosi che si sono affollati lungo via Manzoni, attirati dal botto.



Tra i primi a postare la foto dello spaventoso incidente sui social network lo scrittore, giornalista e sceneggiatore Paolo Roversi, uno degli esponenti del cosiddetto noir metropolitano e per mestiere profondo conoscitore del mondo poliziesco. A pericolo scampato, si è lasciato andare all'ironia. "Vada ispettò! - twitta immaginando il dialogo tra i due agenti a bordo prima dell'impatto per l'azzardato sorpasso. - Vada che ci passiamo alla grande!".