Milano, una movida fatta di ristoranti, discoteche... e spaccio

Corso Como e vie limitrofe sono il fulcro della movida milanese ma non sono purtroppo solo ristoranti e discoteche a farla da padroni. Gli spacciatori operano in piena libertà, di notte come in pieno giorno, trafficando principalmente cocaina. Vittorio Brumotti, l'inviato di Striscia la Notizia, ha deciso di esporre la situazione in modo del tutto particolare: munito di megafono ha portato allo scoperto a gran voce, e a volte inseguito, i colpevoli mentre cercavano di dileguarsi in tutta fretta.