Roma, la nuova frontiera dei borseggiatori: rubate anche le birre ai turisti

Quando si passeggia per le vie di Roma, soprattutto se si è turisti, portafogli, zaini e borse non sono le uniche cose da salvaguardare. Jimmy Ghione, l'inviato di Striscia la Notizia, mostra che niente è al sicuro dalle mire dei borseggiatori. Soprattutto quando sono assetati. I controlli sono efficienti ma nonostante i ripetuti arresti, i ladri tornano subito in libertà pronti ad allungare la mano verso l'ennesima, ignara vittima.