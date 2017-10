Mezzi pubblici a Milano: non si fermano gli episodi di furto

Striscia la Notizia torna ad occuparsi del “mondo parallelo” delle notti milanesi nei mezzi di trasporto dove regnano incontrastati degrado e malcostume. Questa volta l’inviato del tg satirico, munito di telecamere nascoste, entra a bordo della linea 91 di Atm, a Milano, e coglie in flagrante un uomo con una bottiglia di alcolici in mano che si avvicina ad un passeggero addormentato con l’intenzione di sfilare il portafogli dallo zaino. Qualcuno però se ne accorge e lo minaccia: “Ti spacco la faccia!”. Ma il furfante non demorde e si concentra su un pacchetto di sigarette che fa cadere a terra per poi raccoglierlo e scendere di gran corsa alla prima fermata. L'attenzione non è mai troppa e bisogna averne anche quando si è in attesa alla fermata dell’autobus, perché i borseggiatori non dormono mai.