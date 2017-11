Milano, servizi socialmente utili: ecco da chi arrivano le richieste

Sono circa 1.500 le patenti ritirate in Lombardia ogni anno, dopo i controlli dell'alcol test, e sempre più persone richiedono di svolgere lavori sociali per espiare la pena. Giardinieri, bibliotecari, assistenti in centri per disabili e anziani: decine le tipologie d'impiego che si possono svolgere per pagare il debito con la giustizia.



Un sistema basato sulla rieducazione del condannato e su un servizio di pubblica utilità. Decine gli enti convenzionati con il Comune ma i posti disponibili non sono sufficienti per soddisfare tutte le domande. Dopo i colloqui iniziali, bisogna valutare se il lavoro che propone la struttura è compatibile con il soggetto richiedente e verificare che gli orari di lavoro combacino con la disponibilità di ambo le parti. Attualmente a Milano sono stati avviati 58 percorsi di reinserimento, 28 dei quali per chi è stato trovato in stato di ebrezza sulla strada e che dovrà prestare servizio per un intero giorno di lavoro ogni 250 euro di pena pecuniaria.