Milano, neonato abbandonato in un parco: salvato da una passante

22:53 - Un bimbo di circa una settimana è stato abbandonato in un campo a Cormano, in provincia di Milano. Una donna che si stava recando al proprio orto ha sentito il vagito del piccolo e ha immediatamente chiamato il marito, che ha allertato il 118. Il bimbo, probabilmente straniero, è in buone condizioni di salute ed è stato portato all'ospedale milanese Niguarda.

Milano, neonato trovato in un campo di Sironi/Pagnoni

I medici del reparto di Neonatologia dove è stato ricoverato, ritengono che probabilmente sia stato partorito in casa, circa una settimana fa. La carnagione olivastra del piccolo fa pensare che possa avere origine straniera, ma è presto per le certezze.



Si cerca la madre, chi lo ha lasciato voleva che il piccolo fosse trovato - Adesso si cerca la madre. Sulla identità della donna è ancora buio. I carabinieri sono al lavoro per rintracciarla. Rischia una denuncia per abbandono di minore. I militari non pensano che lei (o chi per lei ha abbandonato il piccolo) volesse eliminarlo.



La posizione in cui è stato abbandonato, proprio a bordo strada, fa immaginare che il piccolo sia stato portato lì a bordo di un veicolo che ha successivamente accostato vicino al marciapiede in modo che chi lo aveva in braccio potesse aprire la portiera e adagiarlo sull'asfalto in un punto dove era visibile e poteva esser salvato. Così come è stato.



Il futuro del bambino nelle mani del Tribunale dei Minori - Ora il destino del bimbo è nelle mani del Tribunale dei Minori che attiveranno le procedure per l'affidamento e successivamente per l'eventuale adozione da parte di una nuova famiglia.