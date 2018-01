Milano: migliaia di ricorsi contro le multe inflitte dai vigili

Al comune di Milano vengono presentati migliaia di ricorsi contro le multe inflitte dai vigili milanesi. Ogni giorno centinaia di sanzioni vengono cancellate a causa dei ritardi nella consegna dei verbali o di sviste, come la trascrizione sbagliata di una targa. A segnalare tutto questo è Mattino Cinque che evidenzia come queste migliaia di multe sbagliate rappresentino un costo per le casse del comune. Secondo l’amministrazione però sono solo 1,5% del totale. A difendere l’operato dei vigili meneghini ci pensa il loro comandante, Marco Ciacci: "Penso che le percentuali siano molto basse, ci attestiamo attorno all’1,5% del complesso delle multe che si attestano intorno a 3.400.000 multe fatte in un anno. È fisiologico l’errore ed è giusto per il cittadino che vengano risolti questi errori".