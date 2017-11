Milano, la scuola materna di via Porpora lotta contro i numerosi atti vandalici

Atti vandalici sia all'esterno che all'interno della scuola materna di via Porpora, a Milano. E' quanto denunciato a "Striscia la notizia" da alcuni genitori preoccupati per una situazione sempre più grave. Proprio nei giorni del servizio in onda sabato 18 novembre ci sono stati due furti tra le mura dell'edificio, mentre all'ingresso sono stati staccati dei cavi elettrici. Come se non bastasse, nella zona si aggiunge la mancanza di illuminazione notturna e una discarica a cielo aperto adiacente alla scuola. La trasmissione di Canale 5 ha contattato dunque il comune per chiedere chiarimenti che ha risposto promettendo potenziamenti della polizia locale, l'installazione di un impianto di allarme anti-intrusione e un nuovo progetto per l'illuminazione della via.