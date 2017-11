Milano, Ferrari sul posteggio per disabili: Brumotti vi parcheggia sopra una carrozzina

Vittorio Brumotti, l'inviato di Striscia alla Notizia sempre a caccia di automobilisti irrispettosi, ha trovato il suo nuovo obiettivo in Via Massena a Milano: ancora una volta qualcuno ha parcheggiato su un posteggio per disabili. Questa volta dotato anche di contrassegno, il che significa che non è per chiunque ma solo per un disabile. A occupare il posto, una Ferrari rosso fiammante appartenente a un personaggio dello spettacolo. Per smascherarlo, Brumotti è pronto a tendergli una trappola con la sua immancabile sedia a rotelle.