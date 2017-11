Milano, è emergenza abitativa ma sono tanti gli alloggi vuoti

È emergenza abitativa a Milano dove sono centinaia le storie di persone costrette a vivere per strada o in alloggi di fortuna. Eppure sono numerosissimi gli appartamenti vuoti in giro per la città. A mettere in evidenza questa situazione sono le telecamere di Mattino Cinque che girano per i quartieri Corvetto e Mazzini dove sono quasi cento gli alloggi vuoti poi occupati abusivamente. "In questa zona di Milano ci sono tantissimi gli alloggi vuoti e ci sono molte persone in lista d’attesa, c’è gente disperata", racconta una signora. "La gente ha bisogno di una casa, poi le occupa abusivamente. La disperazione porta a questo", spiega invece una ragazza. C'è poi la storia di Carla e Philippe, costretti a vivere in un garage senza luce e acqua corrente, che chiedono disperati una mano: "Aiutateci a trovare una casa dignitosa, non vogliamo una reggia, vogliamo solo un buco per dormire".