Milano, bullizzato da piccolo batte i suoi rapinatori con le arti marziali

Anni prima, probabilmente, non avrebbe reagito e si sarebbe chiuso in un triste mutismo. Oggi un 17enne vittima dei bulli da piccolo non fa più così. Oggi si difende: lo ha fatto nel parco della Martesana, a Vimodrone (Milano), dove ha messo in fuga due rapinatori. Il giovane li ha "sistemati" con qualche mossa di muay thai, arti marziali thailandesi. E' accaduto martedì pomeriggio quando stava camminando da solo in una pista ciclabile del parco e i due ventenni congolesi lo hanno colpito.