Milano, arrestato il pirata della strada che ha travolto e ucciso un 88enne

La vittima dell'incidente, Sandro Orlandi, stava tornando a casa dopo aver passato il pomeriggio in un vicino circolo per anziani: dopo l'impatto con la Bmw è stato sbalzato a 22 metri di distanza. L'automobilista, invece, si è dato alla fuga, andando anche a sbattere contro due veicoli fermi al lato della strada.



Dopo essere risaliti alla targa dell'auto, gli agenti si sono presentati a casa del geometra e l'hanno arrestato; l'uomo ha però negato ogni responsabilità nell'accaduto. Dagli esami preliminari che sono stati già effettuati, è emerso che aveva un tasso di alcol nel sangue superiore ai limiti consentiti per la guida.