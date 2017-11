Migranti, strage nel Mediterraneo: naufraga un gommone, 23 vittime

I cadaveri di 23 migranti sono stati recuperati nel Mediterraneo centrale, dove è affondato un gommone diretto verso l'Italia. Sono state tratte in salvo dall'equipaggio di una nave della missione Sophia 64 persone che erano a bordo dello stesso gommone e che erano finite in acqua.

E' stato l'equipaggio di un elicottero Ab 212, imbarcato su una nave militare spagnola, la Cantabria, a notare il gommone semiaffondato e diverse persone in mare. Una volta dato il via alle operazioni di soccorso, coordinate dalla centrale operativa di Roma della Guardia costiera, la nave ha raggiunto l'area del naufragio mettendo in salvo i sopravvissuti e recuperando le vittime. Si teme che ci siano altri dispersi.



Sei le operazioni di soccorso messe a segno nel Mediterraneo centrale, ad alcune miglia dalle coste libiche, con circa 700 persone messe in salvo.