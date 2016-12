22 luglio 2016 11:00 Meteo: rischio di forti temporali al Nord, ma picchi anche di 40 gradi al Centrosud Cedimento dellʼalta pressione con probabili rovesci a iniziare da Alpi e pianura. Domenica ancora instabile, il sole resisterà nelle regioni meridionali

L’alta pressione ha cominciato a indebolirsi a iniziare dal Nord, lasciando progressivamente spazio a più fresche e instabili correnti atlantiche. In particolare un sistema nuvoloso sta riportando condizioni di instabilità al Nord, favorendo la formazione di temporali anche di forte intensità, oltre che sulle Alpi, possibili nelle prossime ore anche sulle zone di pianura. In gran parte del Centrosud invece dominerà ancora incontrastato il sole. Nel fine settimana l’alta pressione si ritirerà ulteriormente verso Sud, garantendo ancora tempo soleggiato e stabile solo sulle estreme regioni meridionali; nel resto d’Italia tornerà protagonista l’instabilità, con l’alternanza tra sole e annuvolamenti e un elevato rischio di temporali, sabato soprattutto su Alpi, Veneto, Piemonte e Lombardia, mentre la tendenza per domenica indica un aumento dell’instabilità anche nelle regioni centrali. Il caldo sta raggiungendo il suo apice al Centrosud e Isole, con massime in generale comprese fra 32 e 37 gradi, ma picchi locali fino a 40 gradi; in ogni caso l’afa si farà sentire anche al Nord, con un temporaneo sollievo solo durante gli episodi temporaleschi. Da domenica arriveranno venti settentrionali, che favoriranno un’attenuazione del caldo intenso e dell’afa al Centronord e in Sardegna e successivamente, lunedì, anche al Sud.

Previsione per venerdìVenerdì nella prima parte della giornata forti temporali in Piemonte e Lombardia nord-occidentale, sintomi dell’aumento dell’instabilità che caratterizzerà anche gran parte del weekend. Nel pomeriggio questa instabilità darà luogo rovesci su Alpi e Prealpi che saranno possibili anche in Pianura specie su Piemonte, est Lombardia e Veneto occidentale. Bel tempo soleggiato con cielo poco nuvoloso su coste dell’alto adriatico e Centrosud. In serata i fenomeni insisteranno su molte aree alpine e sulla pianura piemontese; nella notte rimarrà elevato il rischio di temporali su Liguria, alta Toscana e Lombardia.