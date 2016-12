3 agosto 2016 14:57 Meningite, lʼIstituto Superiore sanità: "Vaccinate i figli quando vanno allʼestero" Il presidente dellʼIstituto Superiore di Sanità consiglia di fare il vaccino ai giovani che vanno allʼestero. Papa Francesco: "Il mio ricordo pieno dʼaffetto per Susanna"

Vaccinarsi è l'unico modo per sconfiggere la meningite. Ne è convinto Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità: "Consiglio ai genitori di fare il vaccino ai figli, anche ventenni, quando vanno all'estero, in Europa o in Paesi esotici. Io con le mie figlie l'ho fatto. Si eliminerebbero il 90% dei casi". Parole pesanti dopo il decesso della 20enne romana morta di ritorno dalla GMG. A lei va il pensiero del Papa: "Il mio ricordo pieno d'affetto va a Susanna".

Comprensibili la psicosi e la paura che la meningite possa diffondersi senza controllo tra i giovani che erano in Polonia. In una intervista a La Repubblica, Gualtiero Ricciardi, spiega: "Tutti quelli che hanno avuto un contatto con la ragazza morta, sono stati sottoposti a profilassi, cioè hanno preso l'antibiotico che permette di prevenire la malattia".



L'esperto rassicura: "I ragazzi sono i più esposti a questa malattia, ma non c'è un aumento di casi di meningite, il numero è costante da noi come in altri Paesi. Putroppo la malattia è letale nel 10% delle persone aggredite, dato che con la vaccinazione potremmo ridurre se non annullare".