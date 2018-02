Luca Traini, il legale: "Allarmante la solidarietà dopo il raid razzista"

"Questa classe politica: destra, sinistra, centro come ha trattato il problema dei migranti? - ha chiesto il legale - Se questo è il risultato, allora Luca è la punta di un iceberg, la più eclatante e da condannare, ma la base è molto più vasta".



Secondo l'avvocato Giulianelli "ci sono persone, e non è neanche un fatto di razzismo, che non condividono il modo di gestire i migranti. La politica non ha dato una risposta al problema - ha concluso -. La destra l'ha strumentalizzato, la sinistra l'ha ignorato e sottovalutato. Se nel formicaio ci metti altre formiche, scoppia e poi può succedere questo".



Mattarella: "Senza senso di comunità si arriva alla violenza" - L'Italia "ha bisogno di sentirsi comunità, senza diffidenza. La mancanza di senso di comunità porta a diffidenza, intolleranza e a volte alla violenza". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Quirinale con quello che è parso un chiaro riferimento alle vicende di Macerata.



Il sindaco di Macerata: "Episodio nazi-fascista e non isolato" - "Quella che è avvenuta sabato è una rappresaglia nazi-fascista di una persona che in un bar aveva dichiarato che sarebbe andato a sparare ai neri". Lo ha detto il sindaco di Macerata, Romano Carancini, parlando del raid compiuto da Traini. "Non è un fatto isolato, c'è un fermento che dobbiamo essere in grado, in maniera esplicita e non ambigua, di fermare e combattere", ha aggiunto.