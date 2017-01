Fermo, rapina con sparatoria: tabaccaio ferito, criminali in fuga

Un tabaccaio è stato ferito da un paio di colpi di pistola esplosi da due banditi durante un tentativo di rapina avvenuto, poco prima dell'orario di chiusura, in una tabaccheria-alimentari di Ortezzano (Fermo). L'uomo, che non è in pericolo di vita, forse convinto che i rapinatori impugnassero un'arma giocattolo, avrebbe reagito alla richiesta di denaro afferrando uno dei due per il collo: a quel punto il secondo malvivente ha sparato alle gambe.