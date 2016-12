Marche, forte sisma di magnitudo 4.9

foto Ingv 19:25 - Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata registrata alle 3:32 nelle Marche, in prossimità delle province di Ancona e Macerata. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l'epicentro è stato in mare, non lontano dalla costa, nel distretto sismico di Monte Conero. Nelle ore successive ci sono state almeno altre 8 scosse con magnitudo tra i 2 e i 4 gradi. Non registrati danni a cose o persone. - Una forte scossa diè stata registrata alle 3:32 nelle, in prossimità delle province di. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l', non lontano dalla costa, nel. Nelle ore successive ci sono statecon magnitudo tra i 2 e i 4 gradi.

I comuni più vicini all'epicentro sono stati quelli anconetani di Numana e Sirolo e di quello maceratese di Porto Recanati. Secondo i dati dell'Italian seismological instrumental and parametric Data-base (Iside), la scossa ha avuto ipocentro a 8,4 km di profondità.



Secondo gli aggiornamenti del sito dell'Ingv sono una ventina gli eventi sismici registrati nell'area del Conero dalle 3:32, orario della prima forte scossa di magnitudo 4.9, alle 17. La maggior parte sono stati di magnitudo comprese tra 2.0 e 2.8.







Già nei giorni scorsi altri scosse di terremoto di magnitudo inferiore erano state registrate al largo delle coste marchigiane.



No danni a Basilica Loreto - Il Comune di Loreto ha effettuato con i tecnici, dalle prime ore della mattina, una serie di sopralluoghi, in particolare nella Basilica di Loreto, dove però non vengono segnalati danni alla struttura.



La scossa alle 3:32, come a L'Aquila - L'orario della scossa di terremoto di magnitudo 4.9, le 3:32, è lo stesso di quella che il 6 aprile 2009 devastò L'Aquila. Una coincidenza che non è passata inosservata agli abruzzesi, che anch'essi stanotte, da Pescara a Chieti, hanno chiaramente avvertito il sisma marchigiano.



Gente in strada e tanta paura - La scossa di terremoto è stata chiaramente avvertita dalla popolazione, che si è riversata nelle strade. Secondo diverse testimonianze, il sisma è stato relativamente lungo e percepito in diverse località della regione, fino in Abruzzo. I centralini dei Vigili del fuoco e della Protezione civile sono stati presi d'assalto, ma non sono stati segnalati danni a persone o cose.







Protezione civile in allerta - Il capo della Protezione civile marchigiana, Roberto Oreficini, ha convocato una riunione organizzativa per fare il punto della situazione. Non sono state attivate le sale operative comunali, ma "il sistema resta in allerta", ha detto Oreficini. La Protezione civile conferma che non ci sono danni a persone o cose: i Vigili del fuoco non hanno ricevuto chiamate di soccorso, ma solo decine e decine di telefonate di persone in preda al panico.



All'alba lieve scossa anche nel Foggiano - Una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 è stata registrata alle 5:57 in Puglia, nel nord del promontorio del Gargano (Foggia). Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma ha avuto ipocentro a 10 km di profondità ed epicentro in prossimità del comune foggiano di San Nicandro Garganico. Non si registrano danni a persone o cose.