foto Ansa 16:45 - Travolge ed uccide un uomo di 79 anni la sera di Natale, poi, sotto shock, si allontana abbandonando sul posto la propria auto. E' successo a Numana (Ancona). L'investitrice è una ragazza anconetana di 23 anni. Si è trovata davanti l'anziano all'uscita da una curva, poco prima del complesso turistico Santa Cristiana: l'uomo è stato scaraventato a terra dalla vettura ed è morto sul colpo. La donna, rintracciata dopo alcune ore, è stata arrestata. - Travolge ed uccide un uomo di 79 anni la sera di Natale, poi, sotto shock, si allontana abbandonando sul posto la propria auto. E' successo a Numana (Ancona). L'investitrice è una ragazza anconetana di 23 anni. Si è trovata davanti l'anziano all'uscita da una curva, poco prima del complesso turistico Santa Cristiana: l'uomo è stato scaraventato a terra dalla vettura ed è morto sul colpo. La donna, rintracciata dopo alcune ore, è stata arrestata.

L'incidente si è verificato intorno alle 5.15 della mattina. Complice la fitta nebbia, la donna non ha potuto far nulla per evitare di investire l'anziano che vagava lungo la strada in pigiama. La giovane dopo l'incidente si è fatta prendere dal panico e si è allontanata sotto shock abbandonando sul posto la sua auto con a bordo tre amiche. Di lei per alcune ore si sono perse tutte le tracce facendo temere il peggio.



La ragazza è stata rintracciata la mattina di Natale, dopo aver vagato per le campagne per alcune ore. La donna si è recata spontaneamente a casa dei genitori: anche se psicologicamente molto provata è in buone condizioni. Accompagnata dal padre, si è presentata presso la caserma dei carabinieri di Ancona dove è stata arrestata per omissione di soccorso. La ventitreenne è stata quindi sottoposta all'alcoltest e ad accertamenti sull'eventuale assunzione di stupefacenti, i cui risultati saranno noti fra qualche giorno.