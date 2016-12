Papa ai giovani: pregate per M.O.

22:46 - "Cari giovani, non abbiate paura di sognare un mondo più giusto, di domandare, di dubitare e di approfondire". Lo ha detto papa Francesco, salutando in diretta telefonica le migliaia di giovani in partenza per il pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto. Il Pontefice ha poi chiesto una preghiera speciale in vista dell'incontro di domani in Vaticano "per invocare il dono della pace in Terra Santa, nel Medio Oriente e in tutto il mondo".