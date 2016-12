Macerata, sprovvista di biglietto stacca il dito al controllore

16:53 - Su un bus di Macerata una donna nigeriana ha morso il dito al controllore staccandogli due falangi. L'uomo stava facendo il solito giro per verificare il possesso del biglietto, la 43enne ne era sprovvista ed è nata una discussione. Sono accorsi sul posto il 118 e la polizia del capoluogo marchigiano.

Vani i tentativi di riattaccare il dito - Appena la donna si è alzata, con fare minaccioso a detta dei presenti, l'uomo si è parato con la mano temendo un pugno ed è stato morso. La donna ha poi sputato le due falangi dell'anulare.



Il controllore è stato portato immediatamente in ospedale per tentare di riattaccargli la parte staccata. I tentativi dei medici di riattaccare la porzione di dito sono stati vani e l'uomo rimarrà mutilato.



Anche la donna è stata portata in ospedale perché ha dichiarato di avere un dolore allo stomaco. La sua posizione è ora al vaglio del magistrato.