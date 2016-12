Macerata, silos esplode dopo incendio Feriti 5 vigili del fuoco, uno è grave

12:40 - Cinque vigili del fuoco, tutti appartenenti alla medesima squadra, sono rimasti feriti nell'incendio, seguito da un'esplosione, divamapato nel silos di una falegnameria in località Squartabue di Recanati (Macerata). Sul posto sono accorse le squadre dei pompieri da Ancona e Macerata e le ambulanze del 118. Uno dei feriti versa in gravi condizioni ed è stato trasportato con l'eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona.

L'uomo era salito con l'autoscala sulla sommità del silos, munito di auto-protettore alla schiena, per monitorare le operazioni di spegnimento: lo scoppio l'ha scaraventato a terra da un'altezza di circa tre metri. Nell'impatto con il suolo ha riportato lesioni importanti, ed è andato in arresto cardiaco. I soccorritori del 118 sono riusciti a rianimarlo e, in queste ore, sarà sottoposto a Tac.



Gli altri quattro feriti sono ricoverati negli ospedali di Civitanova Marche e Macerata. Non sono gravi: uno ha riportato ustioni alla schiena, uno alle gambe e un altro a una mano. Il quarto pompiere è invece stato colpito da una scheggia a un occhio.



L'incendio e l'esplosione si sono verificati all'interno della Gfl, azienda con un centinaio di dipendenti che produce componenti in legno e pvc per l'industria del mobile.



Le fiamme sono divampate nella notte. Lo scoppio, invece, si è verificato diverse ore dopo, quando erano in corso le operazioni di spegnimento dell'incendio.



Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Lo scoppio potrebbe esser stato causato dai gas che si erano formati all'interno del silos, dove erano ammassati scarti di lavorazione: l'onda d'urto ha investito in pieno i quattro vigili più vicini.



Sul posto si è recato anche Dino Poggiali, comandante dei vigili del fuoco di Macerata. A coordinare le indagini è la procura della Repubblica maceratese.