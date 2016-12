Maltempo, scatta l'allerta al Centrosud

L'allarme maltempo si estende al Centrosud, in particolare a Roma: chiuse scuole e diversi monumenti, tra i quali il Colosseo. Il prefetto della Capitale Giuseppe Pecoraro ha invitato a non uscire di casa se non necessario: "Lanciamo un appello: si esce di casa per lavoro o per situazioni importanti. Il mio consiglio ove non ci siano queste motivazioni è che si può rinviare".

21:50 Frana in Valtellina, automobilista sfiorato da un masso Il maltempo non concede tregua a Valtellina e Valchiavenna. Oggi una frana ha interessato la strada provinciale numero 9 che conduce all'abitato di Val Masino (Sondrio) e qui, nelle vicinanze di un ponte, un masso ha sfiorato l'auto di un giovane in transito. Grossa paura per il conducente che, fortunatamente, + riuscito a mantenere il controllo della vettura e a non finire fuori strada. 21:09 Allagato l'Osservatorio papale di Castel Gandolfo I vigili del fuoco sono intervenuti a Castel Gandolfo presso la residenza del Papa, per l'allagamento dell'Osservatorio astronomico papale. Secondo le informazioni dei vigili del fuoco non sono coinvolte persone. 20:33 Scuole chiuse anche nel Salento A Gallipoli, Alezio e Taviano tutte le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse domani. Una chiusura a scopo precauzionale scattata in seguito all'allerta meteo diramato dalla Protezione civile. 20:23 Allerta a Gela, domani scuole chiuse Anche a Gela è scattata l'allerta meteo dopo le previsioni del tempo diffuse dalla protezione civile. Il vicesindaco, Fortunato Ferracane, d'intesa con la prefettura di Caltanissetta, ha emesso un'ordinanza con la quale si stabilisce, per la giornata di domani, la chiusura a scopo precauzionale di tutte le scuole della città. 19:58 A Gallipoli domani scuole chiuse per allerta meteo Il sindaco di Gallipoli Francesco Errico ha disposto per domani la chiusura delle scuole cittadine in seguito all'avviso di allerta meteo di grado elevato diramato dalla Protezione civile. L'avviso prevede rischio idrogeologico con criticità elevata sulle province di Lecce e nel tarantino a causa di una perturbazione che, specie durante la notte, dovrebbe portare forti piogge. L'ordinanza è stata decisa in seguito ai primi accertamenti avviati dal coordinamento operativo comunale convocato oggi con la massima urgenza. 18:33 Cessata allerta in Liguria La protezione civile della Liguria ha comunicato la cessata allerta su tutta la regione. Ma segnala che da domenica è probabile un nuovo peggioramento delle condizioni meteo con piogge diffuse che si faranno più persistenti lunedì. Le precipitazioni potranno essere a carattere di rovescio o temporali. 18:19 Ancora allerta maltempo in molte regioni Ancora allerta maltempo. Lo rende noto la Protezione Civile che annuncia precipitazioni, localmente intense per domani. In diverse regioni la criticità sarà "rossa": bacino Veneto del Livenza, Friuli Venezia Giulia, Umbria, bacino toscano dell'Albegna, Lazio meridionale e parte del Molise, Calabria, buona parte della Basilicata, Puglia meridionale e gran parte della Sicilia. 17:33 Trombe marine davanti alla costa Savonese Dopo le mareggiate, trombe marine sono arrivate davanti alle coste savonesi di Diano Marina, Cervo e Andora. Due di queste si sono formate a ponente e per fortuna non hanno raggiunto la costa come era accaduto due mesi fa a Varazze e Arenzano dove i piccoli tornado si sono scaricati portando molti danni. Sono i colpi di coda della perturbazione che ha investito tutta la Riviera negli ultimi tre giorni. 16:52 Catania, domani ancora scuole chiuse Le scuole del territorio di Catania rimarranno chiuse anche domani a scopo precauzionale a causa dell'allerta meteo, con codice rosso, diffusa dalla Protezione civile. Lo ha deciso il sindaco Enzo Bianco dopo una consultazione con gli esperti della Protezione civile. 16:45 Roma, domani scuole aperte Venerdì nella Capitale "le scuole apriranno perché si passa ad un'allerta da codice arancione". Lo annuncia il vicesindaco di Roma Luigi Nieri dal centro operativo comunale della protezione civile. 15:27 Nubifragio fra Fiumicino e Ostia Poco dopo le 15 nella zona del litorale romano, tra Fiumicino ed Ostia, si sta abbattendo un violento nubifragio, con grandine, forti raffiche di vento e fulmini. Le strade sono coperte da un manto bianco composto da grossi chicchi di grandine. Si teme che questo nubifragio si sposti verso Roma e possa determinare le temute bombe d'acqua. 15:21 Lazio, allerta massima fino a mezzanotte Il maltempo non dà tregua a Roma e al Lazio e il Centro funzionale di protezione civile della regione dispone l'allerta massima, codice rosso, fino alle 24. 