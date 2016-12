Meteo: continua la fase di forte maltempo su Toscana, Lazio e Nordest

11:47 - L'Italia vivrà ancora ore critiche sul fronte del maltempo a causa dell'intensa perturbazione che si sta spostando molto lentamente verso est e interessa insistentemente molte delle nostre regioni. Nella giornata di mercoledì i fenomeni più abbondanti interesseranno Lombardia, Nordest, Toscana, Lazio e Sardegna. Tra giovedì e venerdì la perturbazione raggiungerà il Sud influenzando ancora in parte l'estremo Nordest e il settore tirrenico.

Le previsioni per mercoledì - Continua la fase critica con piogge e temporali sparsi al Nord, regioni tirreniche, Sardegna e versanti ionici. Fenomeni intensi e abbondanti accumuli di pioggia su alta Lombardia, Alpi orientali, Venezie, regioni centrali tirreniche, alta Campania e ovest Sardegna. Nel corso della giornata la situazione tenderà a migliorare al Nordovest con graduale attenuazione dei fenomeni a partire da Piemonte e Riviera di Ponente. Sul medio-basso Adriatico, invece, il tempo resterà abbastanza soleggiato. Temperature massime in calo sulla Sardegna, stazionarie ancora oltre la media nelle altre regioni. Ventoso per Scirocco, eccetto sui mari di ponente.



Zone critiche a rischio nubifragi: Triveneto, Lombardia occidentale, Toscana, Lazio, nord della Campania. I forti temporali che hanno colpito l'alta Toscana e la zona di Carrara hanno portato accumuli ingenti di pioggia: in 3 ore sono caduti 200 mm di pioggia. Si tratta della stessa quantità di pioggia che dovrebbe cadere in quelle zone in un intero mese piovoso.



Le previsioni per giovedì - Giovedì la perturbazione farà fatica ad avanzare verso est e insisterà sulle regioni centrali tirreniche. Avremo dunque piogge diffuse e intense su regioni di Nordest, Toscana, Umbria Lazio e Sardegna. Fenomeni intensi e abbondanti nel corso della giornata sul Friuli Venezia Giulia, Toscana Lazio anche a carattere di temporale. Piogge inizialmente isolate nei settori ionici di Puglia e Calabria poi dal pomeriggio fenomeni in intensificazione sui settori ionici di queste regioni e di Basilicata, Campania e Sicilia. Al Nordovest al mattino tempo più asciutto salvo qualche locale piovasco sul Piemonte, ma non si esclude la possibilità di qualche schiarita. Situazione tranquilla sul medio Adriatico.



Venti forti di Scirocco sul mare Adriatico e regioni del Sud. Sui mari raffiche fino a 100 km/h: rischio di violente mareggiate sulle coste ioniche. Temperature in lieve calo al Nordest regioni centrali tirreniche e Sardegna. Ulteriore aumento al Sud, con picchi in Sicilia oltre 25°C. Zone critiche a rischio nubifragi: Triveneto, Toscana, Lazio, zone ioniche del Sud.



Venerdì massima attenzione al Sud e al Nordest - Dalla seconda parte di giovedì la perturbazione darà vita a un vortice ciclonico che si posizionerà nei pressi della Sicilia e aggraverà così la situazione al Sud nella giornata di venerdì. Piogge intense e abbondanti in Veneto, Friuli Venezia Giulia, zone tirreniche tra bassa Toscana, Lazio e alta Campania, versanti ionici del Sud (Puglia meridionale, Golfo di Taranto, Calabria ionica, Sicilia). Situazione più tranquilla al Nordovest con schiarite su Piemonte, Valle d'Aosta e Ponente ligure. Il vento di Scirocco sarà incrementato dal vortice ciclonico con raffiche fino a 70-80 km/h.



Sabato perturbazione sul Nordest, fenomeni abbondanti sul Friuli Venezia Giulia. Instabilità sulle regioni tirreniche e al Sud. Probabile arrivo di una nuova, forte perturbazione lunedì al Nordovest e Sardegna