Roma, partorisce in ambulanza in un'area di servizio e sotto il nubifragio

12:00 - Fiocco rosa in un'ambulanza a Roma colpita dal nubifragio. Una ragazza di 22 anni ha partorito in un'area di servizio alle porte della Capitale dove si era fermata con l'auto. La giovane infatti, aveva iniziato ad avere le doglie. Chiamati i soccorsi, quest'ultimi hanno deciso di portarla nell'ambulanza dove ha partorito una femminuccia. La donna è stata così assistita dagli operatori in costante collegamento telefonico con l'ospedale.

Pochi minuti dopo le 8 è arrivata alla centrale operativa del 118 una chiamata da una stazione di servizio di via Empolitana, nel Comune di Tivoli. Gli operatori del 118 hanno capito che non c'era tempo per andare in ospedale. In costante collegamento telefonico con il medico di centrale, hanno assistito la donna sul mezzo. La madre e la bimba stanno bene e sono state portate successivamente all'ospedale di Tivoli.