Maltempo, disagi e allagamenti a Roma

21:06 - Roma colpita dal maltempo. Pioggia, grandine e vento si sono abbattuti sulla Capitale causando numerosi disagi: strade allagate, stazioni della metro chiuse (infiltrazioni anche nella linea C che sta per essere inaugurata) e alberi e rami pericolanti. Decine gli interventi effettuati dai vigili del fuoco, ma il disastro temuto che ha spinto il Campidoglio a chiudere le scuole non si è concretizzato. Problemi anche a Fiumicino.