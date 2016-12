5 novembre 2014 Piemonte, strade allagate ad Alessandria Rischio frane, attesa piena torrenti La situazione è sotto controllo ma resta l'apprensione in molte località della regione. Gavi tra i Comuni più colpiti dalle violente precipitazioni Tweet google 0 Invia ad un amico

13:58 - E' Gavi (Alessandria) il Comune del Piemonte più colpito dall'ondata di maltempo, che ha riversato sul territorio 35 millimetri di pioggia dalla mezzanotte, portando le precipitazioni a 115 dalla giornata di lunedì. Centri raccolta per le persone sfollate dalle loro abitazioni, mentre una frana minaccia l'abitato. In tutta la provincia di Alessandria sono molte le strade allagate e alto il rischio frane in diverse località. Attese le piene di Tanaro, Bormida e Orba, il cui livello è finora sotto la soglia di attenzione.