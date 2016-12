Maltempo, scatta l'allerta in 8 regioni Scuole chiuse a Roma e provincia

Dopo un mercoledì di allagamenti ed evacuazioni dal Piemonte alla Toscana, l'allarme si sposta a Roma, dove oggi le scuole resteranno chiuse in città e provincia per la decisione della Prefettura. Nella Capitale si prevedono forti precipitazioni nelle prossime ore. Finora il maltempo ha sferzato l'Italia creando disagi soprattutto al Centro-nord. Nuovi temporali sono attesi ancora su buona parte del Paese: sono 8 le regioni che hanno diramato l'allerta massima. Ecco la cronaca della giornata di mercoledì in tempo reale.

02:04 Frontale nel Sassarese, muore donna di 55 anni

Tragico incidente stradale sulla provinciale per Ittiri. Uno scontro frontale tra due auto, causato probabilmente dalla pioggia abbondante che ha reso viscido l'asfalto, è costato la vita a Pietrina Sanna, 55 anni di Ittiri, una famiglia già segnata da un lutto recente per la morte di un figlio malato. All'uscita di una curva e in prossimità di un incrocio con una strada vicinale, le due auto si sono scontrate violentemente.

02:03 Acqua alta a Venezia, massima marea a +121 cm

Ha toccato la punta massima di 121 centimetri sul medio mare la marea a Venezia, accompagnata dal fenomeno dell'acqua alta che ha interessato circa il 28% del suolo cittadino. Per questa mattina è prevista una massima di 110-115 centimetri verso le dieci.

01:25 Frana nel Canton Ticino, investita un'abitazione

Il maltempo sta flagellando anche il Canton Ticino, in Svizzera, dove una frana ha interessato un'ampia zona boschiva e investito un'abitazione. Lo rende noto la polizia cantonale. La strada tra Banco e Astano è stata chiusa a titolo precauzionale per ragioni di sicurezza.

00:36 Frosinone, unità di crisi in Prefettura

La Prefettura d Frosinone ha istituito un'unita di crisi per il maltempo previsto nella giornata di oggi in tutta la Ciociaria, con forti precipitazioni e possibili situazioni di criticità. A presiederla è il prefetto Emilia Zarrilli. L'unita di crisi resterà attiva anche stanotte. La situazione di massima allerta è prevista nella tarda mattinata, intorno alle ore 12. La Prefettura, viste le previsioni con codice rosso, ha invitato a mettersi in macchina solo in caso di necessita'.

23:21 Rinviata riunione FI per allerta meteo

"Caro collega causa allerta meteo la riunione congiunta dei gruppi e dei coordinatori partito di giovedì alle ore 16 è rinviata a giovedì prossimo alle 13". E' questo l'sms che hanno ricevuto i senatori di Forza Italia.

22:45 Situazione critica in Valtellina

Allagamenti, frane, black out energetici, un albergo in località Terme, nel territorio comunale di Val Masino (Sondrio) a rischio evacuazione in serata. E' il bilancio, ancora provvisorio, dell'ondata di maltempo che da due giorni ha investito Valtellina e Valchiavenna, dove i torrenti e i fiumi si sono ingrossati a dismisura per le abbondanti precipitazioni piovose. Nelle ultime 48 ore, secondo i dati forniti dal Centro regionale nivometeo di Bormio, in provincia di Sondrio, si sono accumulati 49,8 millimetri d'acqua.

22:45 Roma, rinviati esami di abilitazione professioni

A causa del maltempo sono stati rinviati gli esami di abilitazione alle professioni di perito, geometra e agrotecnico il cui svolgimento era programmato per il 6 e 7 novembre presso istituti superiori interessati in queste ore da ordinanze di chiusura a causa del maltempo. Lo rende noto il ministero dell'Istruzione aggiungendo che gli esami in questione saranno svolti in date che verranno comunicate appena possibile.

21:45 Atterraggio di emergenza a Fiumicino

Atterraggio di emergenza in serata a Fiumicino. Un aereo, a causa del maltempo e probabilmente colpito da un fulmine è stato costretto alla manovra di emergenza. Al momento non si registrano feriti.

20:15 Crolla ponte nel Reggino, isolati in 400

Un ponte a Careri, in provincia di Reggio Calabria, è crollato a causa del maltempo. Dalle prime informazioni dei vigili del fuoco non ci sarebbero persone coinvolte, ma il crollo ha isolato circa 400 persone nella frazione di Natile Vecchio.

20:04 Le piogge non risparmiano il Centro-sud

20:03 Maltempo Roma, chiuso il Colosseo

Chiusi per l'allerta meteo, domani, anche tutti i siti archeologici statali del Lazio, compresi quindi il Colosseo e i Fori. Lo si apprende dal ministero di beni culturali e turismo.

20:00 Il maltempo flagella il Nord-est

19:17 Prefetto Roma: uscire solo se necessario

"Lanciamo un appello: si esce di casa per lavoro o per situazioni importanti. Il mio consiglio ove non ci siano queste motivazioni è che si puo' rinviare". Lo dice il prefetto di Roma parlando dell'allerta meteo di domani nella Capitale. Altri consigli per domani sono "non andare nei garage, mettere le macchine nei garage da stasera".

18:28 Nuova allerta, criticità rossa in 8 regioni

Nuova allerta meteo del Dipartimento della Protezione Civile: per le prossime ore si attendono temporali anche molto intensi su gran parte dell'Italia, dal Veneto alla Sicilia. Sulla base delle previsioni, il Dipartimento ha valutato una criticità rossa, il livello massimo, per rischio idrogeologico su buona parte di otto regioni: Friuli, Veneto, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Calabria e Sicilia.

17:46 Domani scuole chiuse a Roma e provincia

La Prefettura di Roma ha deciso la chiusura delle scuole a Roma e provincia per domani. La decisione è stata presa a seguito dell'allerta maltempo prevista nelle prossime ore. Analogo provvedimento è stato preso nel Comune di Fiumicino.