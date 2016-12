Maltempo, nubifragi nel Ponente ligure Imperia, 30 interventi: salvato clochard

16:04 - Un clochard salvato in extremis dall'acqua, mentre dormiva ubriaco all'interno di una feritoia del ponte della ferrovia sul fiume Roja a Ventimiglia. Una frana scesa in località Calandre, sempre a Ventimiglia, che ha trascinato alcuni scooter a valle. E poi, automobilisti intrappolati nell'acqua, in sottopassi o avvallamenti e numerosi di prosciugamenti di negozi, scantinati e qualche abitazione. Sono una trentina, in tutto, gli interventi effettuati in provincia di Imperia per l'ondata di maltempo.