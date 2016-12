Yara, la moglie di Bossetti: "Massimo la sera del delitto era con me"

19:05 - Marita Comi, la moglie di Massimo Bossetti, torna in tv per difendere il marito dall'accusa di aver ucciso Yara Gambirasio. La donna, che questa sera sarà ospite a Matrix su Canale 5, affida a uno dei legali del carpentiere di Mapello alcune dichiarazioni per scagionarlo. "Mio marito tornava sempre a casa dopo il lavoro. Non andava da nessuna parte. Anche la sera del delitto (il 26 novembre del 2010) ha mantenuto le sue abitudini", dice.

Marita Comi a Matrix: "Mio marito è innocente"

"Hanno provato a mettermi contro di lui con le intercettazioni, facendo sembrare che non mi fidi di Massimo, che non gli creda. Invece è l'esatto contrario", dice a La Repubblica.



"Continuo ad essere convinta della sua innocenza ed è venuto il momento di dimostrarla. Per questo sarò anch'io in aula al processo e andrò fino in fondo in questa battaglia per far emergere la verità: Massimo non ha ucciso Yara".



Bossetti è in carcere dal 16 giugno 2014 con l'accusa di omicidio pluriaggravato e calunnia.