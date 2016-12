Voghera, mistero per una strage di api Sarebbero un milione gli insetti morti

A Voghera, nella provincia pavese, sarebbero un milioni le api morte a causa di un avvelenamento. La causa è da ricercare in un pesticida non ancora individuato, che sta provocando gravi danni agli apicoltori locali. Un agricoltore di Torremenapace ha subito l'uccisione di almeno 15mila insetti per ciascuna delle sue arnie, con una perdita di circa 10mila euro. Sarà compito dell'Asl capire quale sia la sostanza tossica e fermare la strage.