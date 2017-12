Varese, auto contro camion: muoiono due sedicenni e un ventenne

Le tre vittime, due sedicenni e un ventenne, erano residenti in Brianza. Stando ad una prima ricostruzione, il giovane alla guida dell'auto, avrebbe deciso di effettuare un'inversione di marcia, senza però accorgersi del sopraggiungere del mezzo pesante. L'autista del mezzo, dal canto suo, non è riuscito a frenare in tempo. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi del 118, tra cui due auto mediche, ma per i tre ragazzi non c'è stato nulla da fare.