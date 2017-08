A quel punto, per evitarli, la giovane ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere contro un marciapiedi e ribaltandosi. Per estrarla dalle lamiere accartocciate sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco. Medicata sul posto, è stata poi ricoverata all'Ospedale Niguarda dove si trova adesso in gravi condizioni anche se non è in pericolo di vita. E' stato ricoverato anche il ladro ferito, piantonato in corsia dalla polizia locale. In fuga invece il complice.