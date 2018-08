Sub muore durante immersione nel lago di Como, grave un altro

Un sommozzatore di 47 anni è morto mentre un altro è in gravi condizioni a causa di un imprevisto durante un'immersione nelle acque del lago di Como, a Nesso. Per cause che i carabinieri stanno cercando di accertare, i due sub hanno avuto delle difficoltà: sono riusciti a risalire ma hanno perso conoscenza. I primi soccorsi sono stati portati da un gommone di passaggio.