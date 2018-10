Scuole Lodi, corsa alle donazioni per i bambini esclusi dalla mensa

L'iniziativa era scattata per protestare contro il nuovo regolamento comunale sulle agevolazioni a scuola, con il quale si chiede alle famiglie extracomunitarie di procurare non solo la dichiarazione dei redditi, ma anche certificati dei loro Paesi d'origine che attestino la mancanza di proprietà di immobili in patria. Quei documenti sono difficili, se non impossibili, da ottenere da parte delle famiglie che risiedono nella città lombarda, e che hanno dovuto fare a meno dei servizi.



Stefano Caserini, della minoranza in consiglio comunale con la lista 110&Lodi e componente del Coordinamento, commenta: "Noi tutte minoranze in consiglio comunale abbiamo promosso e stiamo sostenendo un ricorso al tribunale di Milano contro il regolamento considerato 'discriminatorio ai sensi del diritto nazionale e/o del diritto Ue'. Questo ricorso verrà analizzato in breve tempo e quindi la raccolta fondi è stata sospesa perché ci aspettiamo che il tribunale accolga il ricorso e blocchi il regolamento: fino a quel momento i fondi saranno sufficienti".



Lo stesso coordinamento Uguali doveri ha poi invitato a scrivere al sindaco di Lodi, al vicesindaco e agli assessori ai Servizi sociali e all'Istruzione proprio "per chiedere l'annullamento delle modifiche introdotte con il Regolamento".