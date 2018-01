Scuolabus con 28 bimbi a bordo fuori strada nel Mantovano: ci sono feriti, due in codice rosso

Uno scuolabus con 28 bambini a bordo è uscito di strada poco dopo le 13 tra Castellucchio e Ospitaletto, lungo la ex statale Padana inferiore, in provincia di Mantova. I passeggeri sono rimasti feriti. Due di loro sono stati trasportati all'ospedale di Brescia in codice rosso, ma non in pericolo di vita: si tratta dell'autista, colto forse da un malore, e di una bimba con trauma cranico.