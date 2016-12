12 marzo 2015 Scuola, gli studenti scendono in piazza Scontri a Milano: lanciati fumogeni e sassi Cortei in tutta Italia. Tensione nel capoluogo lombardo: uova contro Expo Gate e disordini nei pressi della sede della Regione Tweet google 0 Invia ad un amico

18:32 - Disordini e scontri a Milano, durante il corteo studentesco contro la "buona scuola" e le politiche per lo studio della Regione Lombardia. Fuori dal Palazzo della Regione sono stati lanciati fumogeni e sassi e in via Melchiorre Gioia circa mille studenti sono stati bloccati dalle forze dell'ordine. I ragazzi hanno infatti trovato la strada all'altezza dell'ingresso alla sede lombarda bloccata dagli agenti.

In largo Cairoli, alcuni manifestanti hanno lanciato uova all'Expo Gate. L'imbrattamento è avvenuto alla partenza della manifestazione: gli agenti della Digos avevano già monitorato alcuni gruppi mentre compravano le uova.



A Roma corteo con una barca di cartone - Una barca di cartone simbolicamente ha navigato in via dei Fori Imperiali a Roma in favore della Lip, Legge di iniziativa popolare. "E' meglio questa legge piuttosto che l'idea della buona scuola del governo Renzi - dicono gli studenti - abbiamo deciso di portare in piazza il simbolo di questa legge del 2005 che e' la barca per far scrivere ad ogni ragazzo quale è la propria idea di scuola. Non siamo mai stati interpellati sulle varie riforme e anche quest'ultima volta è stata fatta una finta consultazione". Tra gli striscioni esposti lungo il corteo: "Renzi e Giannini come la Gelmini", "Contro la scuola di classe" ed un grosso manifestato srotolato dalla terrazza in cima alla scalinata dei Borgia di Via Cavour per rilanciare una manifestazione del 18 marzo a Francoforte contro la Bce.