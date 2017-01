Rapina in casa nel Bresciano,preso a bastonate:35enne in fin di vita

Sono disperate le condizioni di Francesco Scalvini, 35enne, che lunedì sera a Ghedi, in provincia di Brescia, è stato preso a bastonate dai ladri che aveva sorpreso in casa. L'uomo, colpito con violenza alla testa, è ricoverato in ospedale dove è arrivato privo di conoscenza. Nella notte è stato ascoltato dai carabinieri il padre di Francesco Scalvini, anche lui ferito ma in modo lieve nella colluttazione avuta con i malviventi.