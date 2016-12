Passerella Christo, esposto Codacons: costosa per la collettività

Intanto, altra giornata di passione per quanto riguarda i trasporti. Il servizio ferroviario verso la passerella di Christo ha viaggiato a singhiozzo per tutta la giornata di sabato, garantendo il trasporto solo per i residenti dei comuni della Valle. Nel pomeriggio una nota sul sito di Trenord ha comunicato che a: "Causa saturazione dell'opera e previsto maltempo, per tutta la giornata non sono previste partenze per Sulzano".