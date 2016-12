Nell'inchiesta sono quindici le persone che risultano indagate a vario titolo per omessa denuncia, favoreggiamento e falso ideologico, tra cui il medico Leonardo Cazzaniga, arrestato con l'accusa di omicidio volontario di quattro pazienti, e la compagna e infermiera Laura Taroni, in carcere con l'accusa di aver ucciso il marito in concorso con Cazzaniga.



"La situazione era stata denunciata più volte" - "La mia assistita sta bene e affronta serenamente il momento continuando il suo lavoro - ha spiegato il legale di Clelia Leto, la donna che ha fatto partire le indagini -. Non vuole rilasciare interviste nel rispetto delle indagini ancora in corso". Rispetto al periodo in cui la donna, secondo le carte, si è accorta di presunti comportamenti illeciti di Cazzaniga in pronto soccorso, il legale spiega che "ha segnalato numerose volte, anche verbalmente, che qualcosa non andava. Non è stata mai ascoltata ma anzi, osteggiata e minacciata da Cazzaniga tanto da andare in contro a problemi di salute dovuti alle pressioni dello stesso e allo stress".



"Impossibile che nessuno sapesse" - Poi, prosegue, "l'infermiera a quel punto ha ritenuto di doversi presentare personalmente in Procura anche perché, oltre a quello che succedeva in corsia, vi erano comportamenti strani anche rispetto agli accessi ai farmaci. Non era possibile che in quell'ospedale non fosse nota la situazione".