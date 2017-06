Morti per amianto: tutti assolti ex manager della Breda-Ansaldo

Sono stati assolti gli otto ex manager della Breda Termomeccanica-Ansaldo, accusati di omicidio colposo per la morte di una decina di operai causata, secondo l'accusa, dall'esposizione all'amianto nello stabilimento milanese di viale Sarca tra gli anni 70 e il 1985. Una sentenza in linea con i recenti verdetti di assoluzione per casi analoghi. I familiari e gli amici delle vittime presenti in aula hanno accolto la sentenza gridando "vergogna".