Milano, video smachera falsa mendicante invalida

Per impietosire i passanti frettolosi di Piazza della Scala, a Milano, cammina ingobbita e malferma sulle magre gambe, porgendo una scatoletta dove far cadere le monete dell'elemosina. Girato l'angolo, a fine giornata, ecco che la donna riprende la sua vera identità: altro che nonnina inferma tutta rattrappita nel suo scialle; con un veloce cambio d'abito, scopriamo una rom quarantenne che corre alla fermata del tram. Decine i mendicanti falsi storpi scoperti, negli ultimi tempi, all'ombra della Madonnina, dalla polizia locale.

Fingersi storpi e molto anziani è uno stratagemma assai in voga tra gli elemosinanti del capoluogo lombardo e la polizia locale ha ingaggiato una vera e propria guerra per smascherare chi abusa della credulità popolare in cambio di qualche euro.

Lo scorso novembre, nel corso di un controllo delle forze dell'ordine, era stata sgominata una banda di tre fratelli che usavano una sedia a rotelle per chiedere la carità nella zona nord della città. Veri e falsi invalidi sono arruolati dalla criminalità che controlla il racket delle elemosine.