Un uomo di 38 anni ha sparato in strada alla ex compagna di 35 anni a Segrate (Milano), ferendola gravemente alla testa. L'uomo ha poi tentato il suicidio sparandosi alla tempia, ma nessuno dei due è morto sul colpo. Entrambi sono deceduti, a poca distanza di tempo l'uno dall'altro, dopo alcune ore di agonia. Indagano i carabinieri. La coppia era in via di separazione e ha quattro figli.