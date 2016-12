Milano, schianto al casello: morto

22:23 - Pasqua tragica per una coppia dell'hinterland milanese, coinvolta in un incidente mortale sulla tangenziale est di Milano. L'auto sulla quale viaggiavano marito e moglie si è schiantata contro la cuspide in cemento del casello tra la tangenziale est e l'autostrada A4 ad Agrate Brianza. L'uomo è morto sul colpo, mentre la donna è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Per ora non sono chiare le cause dell'incidente.

