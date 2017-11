Milano, Sala "rimuove" il capo dei vigili: Barbato ad altro incarico

"Oggi, a seguito delle necessarie verifiche mie e del Comitato per la legalità, la trasparenza e l'efficienza amministrativa del Comune di Milano sui fatti emersi in questi giorni, mi sono confrontato con il comandante della polizia locale Antonio Barbato". Lo scrive il sindaco Giuseppe Sala che aggiunge: "Il comandante mi ha chiesto di essere destinato ad altro incarico all'interno dell'amministrazione comunale. Apprezzando la sensibilità dimostrata da Barbato e tenendo in considerazione i 35 anni di servizio prestati per Milano, ho chiesto al direttore generale del Comune di individuare una nuova collocazione al di fuori della polizia locale". "La reggenza della Polizia locale di Milano sara' assunta temporaneamente dal vice comandante Paolo Ghirardi", conclude Sala.



Sala: "Barbato ha fatto una sciocchezza" - "Mi dispiace per lui, ma obiettivamente ha fatto una sciocchezza. Credo che per questo fosse impossibile rimanere lì". Così Sala ha commentato la vicenda. "Mi dispiace un po' per Barbato - ha ammesso il sindaco - per la sua storia personale, un ex Martinitt con 35 anni di servizio. Non ho l'istinto del giustiziere, non mi sembra giusto farlo". "A mio giudizio è una persona che ha fatto una grande leggerezza, bisogna considerare, però, il fatto che in 35 anni ha dato il suo contributo ai vigili urbani. Quindi per questo ho chiesto alla direzione generale di dargli un altro incarico. Non si sa ancora quale - ha detto il primo cittadino - ma il tema al momento era quello di prendere una decisione. In breve sarà trovata un'alternativa, Barbato è una persona di esperienza".



Sala: Barbato ha fatto una sciocchezza, impossibile restareA mettere nei guai Barbato è stato un ex dipendente della Provincia di Milano, ora in pensione, ed ex sindacalista Uil, Domenico Palmieri. Secondo la Procura di Milano Palmieri avrebbe propiziato contatti amministrativi e politici ad alcuni imprenditori ritenuti vicini alla cosca catanese dei Laudani. Questi imprenditori erano finiti in cella a maggio. Durante l'interrogatorio di garanzia, Palmieri è stato sentito a proposito di un'intercettazione telefonica appunto con Barbato. Secondo Palmieri l'imprenditore Alessandro Fazio, titolare di una società di vigilantes, voleva entrare in contatto con il capo della municipale per avere "dettagli" sugli appalti della sicurezza per il Comune di Milano.



Barbato si è difeso dicendo che tali dettagli sarebbero stati solo relativi alla tempistica di pubblicazione dei bandi. Oltre a questo si aggiunge l'ipotesi di un pedinamento nei confronti di un sindacalista ostile alla linea di Barbato nel corpo dei vigili. Tutte situazioni che non sono scaturite in denunce ma che hanno ovviamente incrinato il rapporto di trasparenza per l'ormai ex capo della polizia di Milano.