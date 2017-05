Milano, protesta per gli schiamazzi: 56enne aggredito da ragazzi, è in coma

Quando è stato soccorso, l'impiegato era cosciente e le sue ferite non sembravano gravi. Nel corso della notte, però, le sue condizioni sono peggiorate e si trova ora in stato di incoscienza e in rianimazione a causa di una emorragia cerebrale nella zona della nuca dove era stato colpito. Secondo quanto riferito dai carabinieri, che indagano sull'episodio, la sua prognosi è riservata e si troverebbe in pericolo di vita.



I militari stanno svolgendo le indagini, sulla scorta delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza e di alcune testimonianze. E' stato un residente in zona a dare l'allarme, facendo intervenire il 118 e i carabinieri. L'aggressione è avvenuta in via Donna Prassede, alla periferia sud di Milano. I ragazzi, quattro o cinque, potrebbero essere giovani che vivono nel quartiere.