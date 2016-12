Milano, moto contro auto: muore sul colpo centauro 40enne

Un uomo di 40 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio a Pozzuolo Martesana, nel Milanese. L'uomo era in sella alla sua moto quando ha avuto uno scontro frontale con un'auto. Inutili i tentativi dei medici del 118 di rianimarlo. Il conducente della vettura, anche lui un italiano di 40 anni, è stato portato all'ospedale di Vimercate in codice giallo.