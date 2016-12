Milano, Kabobo condannato in Appello ad altri 8 anni per il ferimento di 2 persone

Già condannato definitivamente a 20 anni di carcere e a 3 di casa di cura per aver ucciso a picconate tre persone, Adam Kabobo si è visto confermare in secondo grado 8 anni di reclusione per il tentato omicidio di altre due persone ferite l'11 maggio 2013. Lo hanno deciso i giudici milanesi della terza Corte d'Appello. Kabobo, incapace di intendere e parzialmente capace di volere, in aula, alla lettura del dispositivo, non ha proferito parola.