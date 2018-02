Milano, incendio in un centro di raccolta rifiuti Amsa

Un incendio è divampato nel centro rifiuti Amsa di via Zama, a Milano. Al momento non si registrano feriti o intossicati. Secondo quanto riferito finora dai vigili del fuoco, avrebbero preso fuoco rifiuti all'interno di un capannone. L'intervento è ancora in corso ma, oltre all'alta colonna di fumo, sembra che non ci siano grossi problemi nella gestione.